La Academia de cine se disculpa por error en los Óscar

LOS ÁNGELES(AP )

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se disculpó con los elencos y equipos técnicos de las cintas "La La Land" y "Moonlight" por el error en el anuncio de la ganadora a mejor película durante la ceremonia de premiación de los Óscar.



En un comunicado emitido el lunes, la Academia dijo lamentar profundamente los errores cometidos durante la presentación y se disculpó con el equipo técnico y el reparto de las dos películas, "cuya experiencia se vio profundamente alterada por este error".



La Academia también se disculpó con Warren Beatty y Faye Dunaway y con los aficionados en todo el mundo que vieron la emisión de la gala.



La auditora responsable por la integridad de los premios, PwC, dijo antes que se habían cometido varios errores. PwC, antes conocida como Price Waterhouse Coopers, dijo que dos de sus auditores asignados a la ceremonia no actuaron con suficiente rapidez cuando se anunció erróneamente que "La La Land" había ganado el premio a mejor película.



"PwC asume la plena responsabilidad por la serie de errores y violaciones de los protocolos establecidos durante los Oscar de anoche", escribió PwC. Dijo que un socio, Brian Cullinan, entregó erróneamente a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway un sobre que contenía el nombre de la ganadora del premio a la mejor actriz.



"Una vez cometido el error, el señor Cullinan y sus socios no aplicaron con la suficiente rapidez los protocolos para corregirlo", dijo el comunicado.



No explicó qué protocolos fueron violados, tampoco si un tuit enviado por Cullinan acerca de Emma Stone, galardonada como mejor actriz, fue uno de los factores que provocó el error.