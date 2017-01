Rob Schneider se siente un mexicano en Hollywood

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Desde hace 7 años, el actor Rob Schneider es mexicano.



Y no porque se haya nacionalizado sino porque después de casarse con su esposa Patricia, su amor por el país ha aumentado tanto que ahora es declarado ferviente fan del equipo de futbol Tigres.



En entrevista con el actor en su oficina de producción, Rob explica cómo nació ese amor:



“Mi esposa Patricia es fan de Tigres y mi suegro también; luego fui a un partido al ‘Volcán’ (estadio de Tigres) y fue tremendo ver a los fans. Eso me cambió, me hice seguidor”.



Rob estuvo atento, por cierto, a la final que ganó Tigres el campeonato pasado:



“Fue muy dramático, como de película. El América es un excelente equipo, tiene más campeonatos que Tigres, ya es suficiente, ahora nos tocó a nosotros”.



Rob también ha compartido su pasión con sus amigos de Hollywood como Adam Sandler y Taylor Lautner.



“Les dije: ‘este es mi equipo, tienen que apoyarlo, no hagan más películas, apóyenlo’”.



Rob Schneider no sólo es amante del futbol mexicano, sino también admira el talento de actores como Eugenio Derbez, a quien invitó a trabajar en su programa hace varios años y aún son buenos amigos.



“Eugenio es un genio, un gran actor y persona”, indicó.



“Él ya no pertenece a nosotros, a México, Eugenio le pertenece al mundo ahora, es un comediante que viaja por el mundo y eso es grandioso porque es muy talentoso y maravilloso como persona, un embajador fantástico para México”.



Schneider actualmente trabaja en la producción de su nuevo show titulado “Real Rob”: “Estamos en una nueva temporada y tendremos como invitados a Adam Sandler y a Billy Bob Thorton”, dijo.