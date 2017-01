Trae Disney a SD helada diversión

SAN DIEGO, California(GH)

Niñas vestidas de princesas, varones con su Rayo Mcqueen en mano, arribaron al Valley View Casino Center para disfrutar una aventura sobre hielo con el espectáculo “World of Enchantment” que inició temporada el miércoles.



Familias completas escucharon los diálogos de los personajes de Mickey, Minnie, Donald y Goofy quienes presentaron las historias de “Toy Story”, “La Sirenita”, “Cars” y la estrella de la noche, “Frozen”.



Llenos de color, luces en movimiento, juegos de pirotecnia y una producción de gran calidad se deslizaron sobre la pista gélida que mantuvo con el asombro a grandes y pequeños.



Los primeros en salir a escena fueron los juguetes de Andy, quien entre aplausos y “Wooow” por parte del auditorio llenaron de alegría y buena vibra el recinto.



Los cuentos son cortos, pues el espectáculo tiene una duración de dos horas aproximadamente, por lo que Woody y Buzz Lightyear hicieron de las suyas en medio de un ataque del oso rosa que quería hacer daño al resto de los juguetes.



Barbie junto a Ken despertó pasiones con su eterno amor y bailes que cautivaron a la audiencia, luego vino la defensa del resto de los juguetes para regresar a la armonía.



Con motores encendidos y quemando llanta, literal, llegó Rayo Mcqueen junto al resto de su tropa sin faltar la grúa Matte, este es uno de los cuentos más cortos de todo el espectáculo.



Con un intermedio de 15 minutos, Disney On Ice se sumerge bajo el mar, para llegar al fondo del hábitat de Ariel y presentar todos los famosos personajes que la han acompañado en el cuento de “La sirenita”.



Así es como el famoso cangrejo Sebastian” y el pez amarillo Flounder la acompañan con esa guerra a la que se enfrentará con la temible Ursula.



De los momentos más emblemáticos destaca el baile con todos los animales marinos y el tema “Bajo el mar” que hace levantarse de la butaca.



El broche de oro lo hacen Elsa y Anna sobre los 45 metros de pista de patinaje que cobraron menos grados con la llegada de “Frozen”.



El grito de las niñas invadió el recinto donde culminó su salida con un gran aplauso, y qué decir del simpático Olaf, quien deseaba que el verano regresara, pero el momento más especial fue cuando Elsa interpretó “Libre soy” el tema más popular del filme, con movimientos sutiles y armoniosos.



Para el cierre del show todos los personajes salen a la pista junto a los anfitriones para despedirse de una noche fría y a su vez emocionante.



La temporada termina este domingo.



Al detalle

‘World of Enchantment’

Disney on Ice

Funciones: www.valleyviewcasinocenter.com

Lugar: Valley View Casino Center.