Cines publican advertencia por escena de 'Star Wars: The Last Jedi'

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

A casi tres semanas de su estreno en cines, "Star Wars: Los últimos Jedi" no se ha mantenido a bajo perfil. Luego de generar polémica entre los fanáticos, quienes pidieron sacarla del canon de la saga, ahora el exitoso filme hace ruido por un aspecto completamente distinto.Diversos cines comerciales en Estados Unidos han tenido que pegar avisos en las afueras de sus salas para advertir que una escena de la octava entrega no tiene un problema técnico, sino que como el director de la cinta lo quiso.La publicación apunta que una escena queda completamente en silencio por diez segundos, lo que obligó a las salas a especificar que a la hora con 52 minutos de la película no hay ningún sonido en pantalla y que se debe a un "efecto creativo realizado intencionalmente por el director"."Star Wars: Los últimos Jedi" se convirtió en la película más vista el último fin de semana, recaudando más de 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Hasta el momento, el filme de Rian Johnson ("Loopers: Asesinos del futuro) suma US$ 791 millones en todo el mundo.Fuente: GDA / El Mercurio /Chile