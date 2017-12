Matan a tiros al primo de Rihanna después de pasar Navidad juntos

(GH)

El primo de Rihanna fue asesinado a tiros horas después de pasar el día de Navidad con la cantante en Barbados.Tavon Kaiseen Alleyne caminaba en el área de San Miguel alrededor de las 19:00 horas el día 26 de diciembre cuando un hombre no identificado le disparó varias veces, según el portal Nation News, cita The Independent . Tenía 21 años.Alleyne fue llevado al hospital en un vehículo privado.La ocho veces ganadora del premio Grammy rindió homenaje a Alleyne en Instagram. Publicó una serie de fotos de su primo al tiempo que pedía el fin de los delitos con armas de fuego en el país."Primo RIP", escribió. "No puedo creer que fue sólo anoche que te tuve en mis brazos! ¡Nunca pensé que sería la última vez que sentiría la calidez de tu cuerpo! Te amo siempre hombre! 'La cantante de "Work" también subtituló las fotos con un hashtag #endgunviolence.La policía está en la búsqueda del tirador y le han pedido a cualquier persona que tenga información que se comunique con Crime Stoppers Barbados o la comisaría del distrito A.Se dice que el crimen con armas de fuego en Barbados ha estado en aumento.