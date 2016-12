Fallece George Michael en Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pocos días de que finalice el 2016, una estrella más se apaga en el cielo de la farándula y la música. El cantante británico y miembro fundador del dúo pop de los años 80 Wham!, George Michael, falleció en Navidad, informó a la BBC su agente.



Michael, de 53 años, “murió pacíficamente en su casa”, declaró el publicista. La policía negó que su deceso haya ocurrido en circunstancias sospechosas.



En un comunicado, su agente declaró: “Con una profunda tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en casa durante la Navidad”.



“La familia pide que su privacidad sea respetada en esta difícil y emotiva etapa. No habrá mayores comentarios por el momento”, añadió.



CAUSA DE MUERTE



La causa de muerte de la estrella fue una insuficencia cardiaca, de acuerdo con su representante Michael Lippman, publicó este lunes el Daily Mail.



La sospecha de insuficiencia cardiaca está siendo tratada por la policía como “inexplicable pero no sospechosa”.



En el 2011, Michael tuvo que cancelar una serie de conciertos debido a un tratamiento que debía seguir por la neumonía que le detectaron ese año. Tras recibir una traqueotomía en un hospital de Viena, pudo volver para continuar con su carrera.



UN ÍCONO DE LA MÚSICA



El británico saltó a la fama por su participación en el grupo Wham! entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum.



Con su conocida voz dulce, George Michael vivió el estrellato pop como integrante de Wham!, donde alcanzó hitos comerciales como Wake Me Up Before Yo Go-Go, a mediados de los ochenta. El grupo formó parte del boom del nuevo pop británico de los ochenta, que se caracterizaba por su asombrosa dosis de hedonismo y su cuidada estética. El éxito de Wham! fue tal que se convirtió en la primera banda de Occidente que tocó en la República China.



George Michael estaba considerado uno de los 10 músicos más ricos de Reino Unido, con una fortuna estimada entre 70 y 100 millones de libras esterlinas en activos, propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo.



MÚSICOS LLORAN SU MUERTE



Estrellas de la música como Elton John, Madonna y Robbie Williams, entre otros, así como su amigo y compañero en la banda “Wham!”, Andrew Ridgeley, rindieron tributo al cantante británico George Michael, fallecido el Día de Navidad en su hogar de Oxfordshire (Sureste de Inglaterra) a los 53 años.



“Estoy desolado por la pérdida de mi querido amigo Yog (en referencia a ‘Yours Only George’). Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Te querremos siempre”, escribió en la red social Twitter el que fue amigo del músico desde la escuela, Andrew Ridgeley. George Michael y Andrew Ridgeley saltaron a la fama a principios de la década de 1980 con “Wham!”, un ícono de la música pop.



“Estoy en una profunda conmoción. He perdido a un amigo muy querido. Era el más amable, el más generoso y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fans”, dijo en su cuenta de Instagram Elton John tras conocer la noticia.



Con información de Agencias