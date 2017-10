Ricardo Montaner: hubo desconsideración en elecciones de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“El 8 de noviembre anuncio mi próximo tour y te digo con el corazón muy dolido que me da mucha pena que quizá el único país de América

que no voy a pisar en esta gira extensa es Venezuela; eso me da un dolor enorme porque es mi país natural, donde yo constantemente

hacía conciertos. El problema de volver a Venezuela es que no sabes si vas a poder salir”, dice Ricardo Montaner sobre el país al que se

mudó a temprana edad y en el que se gestó su carrera artística.



En conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar la edición especial de su material "Ida y Vuelta", el artista habló también de las elecciones regionales del pasado 15 de octubre en Venezuela, en las que invitó al pueblo a votar mediante un video en el que cuestionaba “¿Te vas a quedar en casa apesadumbrado, pesimista, viendo cómo se burlan nuevamente de ti cómo ha sucedido en los últimos 18 años?”.



Las elecciones para elegir a 23 gobernadores del país transcurrieron rodeadas de polémica con resultados inesperados para muchos, como

para Montaner.



“El video que hice fue como una especie de vehículo para invitar a la gente a que no se quedara en casa, para ejercer aún cuando sabíamos qué era lo que podía pasar. Era necesario que la gente saliera de su casa porque habíamos quedado muy golpeados después de lo que pasó el 16 de julio, donde la gente reivindicó su posición de desconocer la posibilidad de la Constituyente".



El 16 de julio se celebró en este país una consulta popular convocada por la oposición mediante la Mesa de Unidad Democrática, con más de 2 mil centros de votación. Al llamado acudieron más de 7 millones de venezolanos. Dicha consulta no fue realizada por el Consejo Electoral y cuestionaba la realización de una nueva constitución para Venezuela en lugar de la creada en 1999.



El 30 de julio pasado, el presidente Nicolás Maduro convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para elegir a los 545

miembros de la misma cuya responsabilidad sería redactar la nueva Constitución.



El 15 de octubre pasado, el pueblo salió nuevamente a votar para elegir a más de una veintena de gobernadores. El resultado de dichas

votaciones fue 18 gubernaturas ganadas por la Revolución Bolivariana ante 5 de la oposición. En notas publicadas por la BBC se señalan

las denuncias de la oposición por irregularidades que se suman a la violencia que ha vivido el país desde hace ya varios meses.



"Pero si bien es cierto que yo invité a la gente a votar y creo que la gente debe expresarse al margen de que esté o no manipulado el

sistema, también debo reconocer que jamás esperé que los gobernadores que salieron electos o que visiblemente habían salido electos por el lado de la oposición salieran a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente como el órgano que les daba o no la legitimidad", dijo el cantante y agregó.



"No esperaba eso, siento que internamente hubo desconsideración -hablo de lo que llaman la Mesa de la Unidad- hacia todos nosotros que estamos viendo en ellos las posibilidades para que el país salga adelante, no se tomó en cuenta cuáles eran los sentimientos de la gente al salir a votar, nosotros necesitábamos que los líderes que hay en Venezuela sean líderes personas, no partidos políticos que velan exclusivamente por sus intereses y por su acomodo, aquí lo que el pueblo necesita es confiar en las personas”.



Un trabajo de "Ida y Vuelta"

De la mano de Sony Music, Montaner lanza la edición de este álbum que contiene una compilación de 19 temas y un DVD de 13

videos grabados en los Estudios Churubusco y que traslada temas hechos en regional mexicano a su estilo.



Los artistas invitados a este formato fueron la Sonora Santanera, Bronco, Conjunto Primavera y La Adictiva, entre otros.



“Cuando comencé a oír el repertorio estaba viviendo en Los Ángeles y me tocó ver como cien videos de artistas de regional y tuve un curso

intensivo de música popular mexicana. Fue un proceso primero de acomodarme a que iba a pegar un salto hacia un género en el que si bien es cierto que ya había incursionado en algún momento con 'No te vayas', también es cierto que para hacer un disco para incursionar en este género mi cabeza tenía que meterse ahí. Es muy atractivo el agarrar tus canciones, prestárselas a todos ellos y que ellos a su manera la adopten, y al mismo tiempo es muy interesante agarrar esas canciones hechas en ese género y trasladarlos a mi área y a mi estilo”.



Montaner también recordó una anécdota curiosa con su equipo de trabajo: “Uno de mis productores es italiano, no habla una papa de inglés o español. Cuando yo me aparecí con 'Te hubieras ido antes' para que él la adaptara, fue un choque cultural muy interesante, ese choque ha hecho atractivo este disco, tal vez ha sido de lo más bonito”.



“Por mujeres como tú”, “Perdóname”, “Vuelve conmigo” y “Aunque ahora estés con él” son algunas de las canciones que se incluyen en este

disco.