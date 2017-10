LadyGaga comparte romántica foto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lady Gaga está enamorada y no oculta sus sentimientos. En las redes sociales compartió una romántica fotografía junto a su

novio Christian Carino.



En la imagen, la cantante aparece cargada en los brazos de su novio, mientras el sol se oculta detrás de ellos. "¡Qué momento tan

perfecto!", se lee en la leyenda que acompaña la fotografía.



Un día antes, Lady Gaga compartió con cinco ex presidentes de Estados Unidos, como una de las artistas sorpresa del concierto Deep

From the Heart: The OneAmerica Appeal, realizado en la universidad A&M de Texas. El evento se organizó para apoyar los esfuerzos de

ayuda después de los huracanes de Houston, Miami y Puerto Rico.



Hace un mes, luego de cancelar su gira "Joane World Tour" y alejarse de los escenarios temporalmente, la cantante reveló que sufría de una dolorosa enfermedad, llamada bromialgia.



Los detalles sobre el mal que afecta a la artista, además de hechos inéditos sobre su carrera, son revelados en el documental "Gaga: Five foot two", de Netflix.