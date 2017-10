Derbez no cree en los políticos

(Agencias)

Políticamente, considera Eugenio Derbez, México está peor que nunca. Y se dice preocupado porque ante las pocas opciones electorales

pueda suceder un fenómeno similar a lo acontecido con Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump.



El actor, que comenzó su carrera a principios de los años 80 en el programa Cachún Cachún ra ra, habla del panorama político que ve en

2018.



De repente siento que estamos limitados, nos está pasando lo que les pasó aquí con Trump: no es que lo quisieran, lo que pasa es que no

querían a Hillary (Clinton) y al no querer a ella, votaron por él.



No quiero que pase lo mismo en México, debe haber más opciones!

Radicado desde hace cuatro años en el país de las barras y las estrellas, Derbez no deja de ser un observador de la política nacional.



Cada que puede, el histrión de 56 años regresa a tierras nacionales, como lo hizo en agosto para integrarse al rodaje de El complot mongol, encarnando a un político que enfrenta un intento de asesinato al mandatario estadounidense.



En 2018, cuando sean las elecciones presidenciales, promete que no quitará el ojo del suelo mexicano.



¿Cómo ves México desde afuera?

Siento que México, políticamente, está peor que nunca, lo siento, lo vibro, está claro, nunca se había estado con un ambiente como el de

ahora.



Ha sido terrible lo que ha pasado; sé que hay candidatos independientes, que hay mujeres, no quiero dar ahora una opinión por alguien en especial, pero sí creo es sano que haya más opciones.

Derbez reconoce que la política no es un tema que le encante, pero en 2014 el hartazgo lo hizo hablar. Durante la apertura del Teletón, en plena transmisión por televisión, el creador del Lonje Moco criticó la situación de México.



“Estamos hartos de la corrupción, de la impunidad, violencia e inseguridad, es entendible que estemos llenos de enojo, de rencor, de odio.



“A mí también me han asaltado, me lastima Ayotzinapa, a mí también me saca de onda que aparezca una casa en las Lomas (la Casa

Blanca) y que no haya certeza de dónde vino la lana”.



Derbez afirma que nunca ha creído mucho en los políticos, menos en que serán ellos quienes resuelvan los asuntos que podrían hacer que

México sea un mejor país para todos. Y lo vio recientemente, tras los sismos que sacudieron al país y que movilizó a la sociedad mexicana.



¿Crees que haya un cambio en la política o en la sociedad después de los sismos recientes?



El sismo que pasó hace unas semanas fue de lo peor que nos ha pasado como país pero, ¿sabes? También nos demostró algo, no necesitamos de políticos, ellos ya nos han mentido mucho y han hecho poco.



Para el comediante, la tragedia hizo que no esperáramos a las autoridades para resolver la emergencia y esa es una actitud, considera, que no debe morir en las próximas elecciones.



“Nos despertó del letargo en el que llevábamos mucho tiempo, hizo que tomáramos las riendas del país por nuestra manos”, comenta el

actor, quien ha encabezado campañas para diversas causas, como la defensa de los animales y la lucha contra la trata de mujeres, además de apoyar la recaudación de fondos para ayudar a las víctimas de los recientes sismos a través de Love Army.



Aunque su familia ha ostentado cargos públicos en anteriores administraciones —su tío Luis Ernesto Derbez fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio panista de Vicente Fox y reconoció que le gustaría buscar la candidatura a la presidencia el próximo año—, el actor dice que no tiene “un gallo” y no cree tenerlo para las próximas elecciones federales. Tampoco se ve en la política.



¿Ni partido ni candidato tienes?

Siempre he estado escuchando que la gente ha dicho durante décadas: ‘A ver si el próximo presidente hace, a ver si el nuevo gobierno es

distinto, a ver si ahora nos va mejor’, no hay próximos, no creo que haya buenos candidatos para la próxima elección.



Más allá de los candidatos y partidos, creo que somos un nuevo México que quiere tomar las riendas del país y nuestras vidas, haya o no haya buenos gobernantes.



El protagonista de filmes como No se aceptan devoluciones considera que la historia ha demostrado que de alguna u otra manera pocos

políticos han sido los que verdaderamente se han comprometido con el país.



“Hablar de político siendo actor a veces es complicado, pero puedo decir que estamos en un momento en el que creo que no necesitamos

de los políticos, lo que necesitamos es ser más unidos y trabajar por un bien común que es México”.