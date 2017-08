Julión y Rafa, sin Facebook ni Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin explicación pública, las cuentas en Facebook e Instagram de los mexicanos Julión Álvarez y Rafael Márquez ya no están disponibles.



El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó el 9 agosto que el cantante y el futbolista fueron incluidos en su lista negra, señalados por formar parte en una red de lavado de dinero.



Univisón reportó este sábado que las cuentas del defensa del Atlas no están disponibles.



Por su parte, esta noche, se esperaba que Álvarez hablara del tema en una conferencia de prensa previo a una presentación en San Luis Potosí.



La "lista negra" implica que empresas en ese país no pueden hacer negocios con los incluidos, como Márquez y Álvarez.



El 22 de agosto Spotify dio de baja el catálogo del cantante.



Ambos tienen aún en línea cuentas certificadas en la red social Twitter, y hasta esta hoy no se habían pronunciado sobre sus cuentas en las otras redes sociales.