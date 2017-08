Swift podría brillar esta noche en los Premios MTV

NUEVA YORK, EU(AP )

Taylor Swift no está nominada, pero aun así podría ser la reina de la noche en los Premios MTV a los Videos Musicales.



La estrella pop, que encabezó titulares la semana pasada mientras lanzaba su nuevo sencillo, estrenará un video musical durante la ceremonia del domingo. Su jugosa canción "Look What You Made Me Do" debutó el viernes y ocasionó un revuelo en las redes mientras sus seguidores y otros trataban de descifrar el significado de sus letras, que muchos interpretaron como una humillación a Kanye West.



Otros sintieron que el tema hablaba de Katy Perry, quien fungirá como anfitriona de los VMA (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés). No estuvo claro si Swift asistirá a la ceremonia, que se realizará en el Forum en Inglewood, California.



La canción marcó un récord en Spotify el sábado, donde fue escuchada 8 millones de veces en un solo día. Swift estrenó un fragmento del nuevo video en "Good Morning America" y un video con la letra se hizo viral el viernes.



Otros artistas se destacarán en los VMA. Kendrick Lamar, quien apareció en el video de Swift "Bad Blood", está nominado a ocho premios, incluyendo video del año por su éxito No. 1 "Humble". "24K Magic" de Bruno Mars, "Wild Thoughts" de DJ Khaled y Rihanna, "Reminder" de the Weeknd y "Scars to Your Beautiful" de Alessia Cara también se miden por el principal galardón.



El desaire más grande en la categoría de video del año fue para "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, el más visto en la historia de YouTube. MTV dijo que Universal Music Latin Entertainment no presentó el video a la competencia, mientras que el sello discográfico dijo que nadie le había pedido que lo hiciera.



El remix de la canción con Justin Bieber sí consiguió una candidatura a canción del verano, categoría que se anunció hace apenas unos días, pero esta versión no tiene un video oficial.



Lamar actuará en el espectáculo, al igual que lo harán Ed Sheeran, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lorde, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, Logic con Khalid, Post Malone y Julia Michaels. Pink, quien también cantará en la ceremonia, recibirá el Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video.



The Weeknd, que tenía previsto actuar, al final no lo hará.



Rod Stewart cantará una versión de su clásico "Da Ya Think I'm Sexy?" con la banda pop DNCE remotamente desde Las Vegas, y Demi Lovato también participará desde esa ciudad.



GLAAD anunció el sábado que miembros transgénero del ejército estadounidense recorrerán la alfombra roja. El viernes, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono extender la prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas.



MTV eliminó las categorías por género, como video masculino y video femenino del año, y anunció el premio al artista del año. Los postulados en este apartado son Lamar, Sheeran, Ariana Grande, Lorde y the Weeknd.



Entre otros nominados también figuran the Chainsmokers, Migos, Harry Styles, Selena Gómez, Fifth Harmony y Big Sean.