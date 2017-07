Katy Perry conducirá los MTV VMA's

(GH)

Prepárense para rugir con Katy Perry en los Premios MTV a los Videos Musicales. La estrella pop será la anfitriona de la ceremonia el próximo mes.MTV anunció el jueves que Perry será la maestra de ceremonias el 27 de agosto en el Forum en Inglewood, California. La estrella pop además está nominada a cinco premios que incluyen mejor video pop por "Chained to the Rhythm".Perry, cuyos éxitos incluyen "Teenage Dream" y "Roar", ganó el premio al video del año en 2011 por "Firework".La cantante de 32 años lanzó el mes pasado su nuevo álbum, "Witness", que hasta ahora ha tenido un éxito moderado y no ha podido superar sus discos anteriores.Kendrick Lamar es el principal nominado de los Premios MTV con ocho candidaturas. Su éxito “Humble" compite por video del año contra videos de Bruno Mars, the Weeknd, Alessia Cara y DJ Khaled.