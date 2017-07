Herederos de Michael Jackson deben a Quincy Jones

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un jurado declaró que los herederos de Michael Jackson le deben a Quincy Jones 9,4 millones de dólares en regalías y cuotas de producción por "Billie Jean", ''Thriller" y otros éxitos del superastro.



El veredicto del miércoles del jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles está muy por debajo de los 30 millones de dólares que el emblemático productor buscaba en una demanda presentada hace casi cuatro años, pero muy por encima de los 392.000 dólares que los representantes de Jackson dijeron que le debían.



El abogado testamentario Howard Weitzman dijo que él y su equipo estaban sorprendidos por el veredicto y que apelarían.



Jones alegó en su demanda que los herederos de Jackson y Sony Music Entertainment le debían dinero por música que él produjo que se usó en la película del concierto "This Is It" y en dos espectáculos del Cirque du Soleil con canciones de Jackson.

___

El reportero de AP Andrew Dalton contribuyó a este despacho.