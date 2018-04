Novia de Avicii publica carta de despedida

(GH)

The brightest stars burn out the fastest. Una publicación compartida por Tereza Kačerová (@terezakacerova) el Abr 26, 2018 at 7:31 PDT

Hace una semana el mundo se sorprendió con la muerte del DJ sueco Avicii, al mismo tiempo que su novia Tereza Kacerová.La relación secreta entre ambos salió a la luz 7 días después de la noticia que dio la vuelta al mundo.Kacerová publicó en su Instagram una carta acompañada de un video, en el que se despide amorosamente de Tim Bergling, nombre real del DJ.El video de compone de muchas fotografías de la pareja y del hijo de ella, en donde afirma que Avicci era un padrastro muy amoroso."Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando que alguien me diga que esto es una mala broma, un horrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que no volveré a verte nunca más", comienza la misiva de Tereza."Todas las veces que veía 'QEPD' y 'Avicii' juntos en una oración, o una fecha final de tu vida, me sentía en shock otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era' lloré (...) No tenía ningún sentido", agrega."Ya no me despierto con tu cabeza en mi pecho y la de Luka en mi hombro", declara."Solía decirte que Luka nunca recordaría una vida sin ti. Ahora espero que recuerde su vida contigo. Estaré allí para recordárselo. Yo le mostraré", señala.La modelo dijo que esperaban construir una familia juntos y tener hijos en común. Los mensajes llegan a solo un día de que la familia dejara entrever que el DJ se había quitado la vida.