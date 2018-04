Roberto Sosa baila al son que le toquen

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Roberto Sosa dice que él sí es un buen bailarín y que sí le sabe sacar brillo al piso. Sin embargo, este talento no le sirvió para la cinta "Sacúdete las penas", en donde le tocó interpretar a un comandante dentro de un penal.



Su personaje no quiere que los reos sean felices con el baile. "Creo que es una película muy pertinente porque es diferente y nos da un respiro de todas las cosas malas que recibimos todos los días.



"Nos despertamos con noticias de estudiantes de cine asesinados, de políticos que, si bien no espero nada de ellos, me decepcionan, así que esta película te muestra cómo en cosas simples como el baile, podemos ser felices", dijo Sosa.



Sin embargo, el respiro que le representó a Sosa está cinta viene acompañado con la participación en historias más crudas como "Diablo guardián" de Amazon y "Tinta roja", donde se narran los asesinatos de periodistas.



"Son cosas que están pasando, que suceden en nuestro país y de las que hay que hablar", comentó el actor, quien también terminó su participación en la bioserie de Silvia Pinal que produjo Televisa, en donde interpretó a Agustín Lara.



La felicidad de bailar

Sacúdete las penas es una cinta dirigida por Andrés Ibáñez Díaz Infante, que tiene como protagonistas a Melissa Barrera, Emmanuel Orenday, Arturo Barba y Alejandro Calva, entre otros.



El filme cuenta la historia de González, un preso con una larga condena, quien narra la vida de Pepe Frituras, el bailarín más famoso de la ciudad de México que en una noche de juerga perdería su libertad, terminando en el Palacio de Lecumberri, el penal más peligroso del país.



"Lo que me gusta del personaje del comandante es que es una bonita alegoría de cómo no nos permitimos ser felices. El comandante está mutilado para no ser feliz, él mismo se lo hizo", contó Roberto Sosa durante la presentación de la película que se estrena hoy en nuestro país.



Las locaciones de la producción estuvieron en San Luis Potosí, en donde se ocupó la antigua penitenciaría, que hoy es el Centro de las Artes del estado.