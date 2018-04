Fallece Juan Carlos Olivas quien encarnara al 'Güero' en serie de 'El Chapo'

(GH)

El actor Juan Carlos Olivas, quien interpretara el personaje de "El Güero" en la serie de Netflix y Univisión, "El Chapo", perdió la vida."Todo el equipo (de 'El Chapo'), todos estamos consternados porque no sabíamos nada. Estamos muy tristes. Muy, muy tristes por la sorpresiva noticia... Nos dolió muchísimo y es sorpresivo que una persona tan joven, tan saludable y tan talentosa haya partido", dijo Marco de la O, protagonista de la serie, en entrevista para Univision De la O, también compartió una imagen en Instagram, junto a la cual escribió: "Que en paz descanses mi querido güerito. Te vamos a extrañar amigo, pero siempre me quedará la pantalla para verte. Amigo, gracias por ser actor y conocerte. Rest in peace, friend (descansa en paz)".El joven actor murió el pasado jueves tras ser diagnosticado con un agresivo cáncer.