¡Mamma Mia! ABBA anuncia que grabó nuevo material por primera vez en 35 años

(AP)

Foto: AP

¡Mamma Mia! Los miembros de ABBA anunciaron el viernes que grabaron nuevo material por primera vez en 35 años.El supergrupo pop sueco dijo que había grabado dos nuevas canciones, incluida una titulada "I Still Have Faith in You".La noticia fue anunciada en una declaración de Instagram por Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog.ABBA ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con "Waterloo" y tuvo una cadena de éxitos como "Dancing Queen" y "Take a Chance on Me" antes de separarse en 1982.La declaración de la banda dijo que los miembros se reunieron para planear una gira virtual con avatares digitales, y decidió regresar al estudio.ABBA declaró que "era como si el tiempo se hubiera detenido y que hubiéramos estado ausentes en unas vacaciones cortas". ¡Una experiencia extremadamente alegre!"