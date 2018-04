Espectadores dan primeras reacciones de 'Infinity War'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

No puedo creer esta peli.

Es tan increíblemente buena y desgarradora.

Estoy en shock.

No tengo palabras.

#InfinityWars — Lin Castro ???? (@amliteraria) 27 de abril de 2018

#InfinityWars yo llegando a la chambita después de ver la premier anoche... pic.twitter.com/HliTfr6Lop — CRISZ (@aerocrisz) 27 de abril de 2018

"Avengers: Infinity War" ya llegó a los cines, y la reacción de los primeros espectadores ha sido muy positiva. Las redes sociales están llenas de memes y que indican que la cinta cumplió con las expectativas."Acabo de ver #InfinityWar y porfavor NO DEN SPOILERS, seamos personas chidas y dejemos a los demás disfrutar de la experiencia", es la petición principal en estas primeras horas después del estreno.En twitter, la película ya calificada por muchos como "la obra maestra de Marvel", ha generado varios trending topic.Durante la gira de prensa para promocionar la película, unos pocos afortunados han podido disfrutar del metraje completo de la nueva aventura conjutan de los héroes Marvel, antes de su estreno oficial.Y, como era de esperar, las primeras reacciones aseguran que el filme de los hermanos Russo es "una obra maestra" que resulta "emocionante e impactante".Tras la premiere del filme, ha llegado la primera ronda de reacciones que han inundado Twitter donde, sin spoilers, aquellos que ya han visto "Infinity War" han expresado su opinión sobre el filme de los Russo.Entre ellos, periodistas como Molly Freeman, de la web Screen Rant, quien asegura que la película "cumple" con las expectativas y, además, "Hay muchas interacciones muy divertidas entre los personajes y geniales momentos de acción".Rodrigo Pérez, de Indiewire, arma que "Marvel pone todo sobre la mesa y le saca brillo" con una película "más oscura de lo habitual", pero "muy divertida". Y, además, "el aterrador Thanos arrasa sin piedad". Nigel M. Smith, de The Guardian, dice que Vengadores: Infinity War se ha convertido en su "segunda película favorita de Marvel, después de Black Panther"."La interacción entre superhéroes es hilarante y sorprendente en todo momento. La acción es monumental", asegura. "Innity War es épica, emocionante y, sobre todo, impactante. Marvel acaba de subir las apuestas más alto de lo que puedes creer", asegura la web Inverse.Por su parte, Steven Weintraub, de Collider, comenta que "los hermanos Russo han hecho lo imposible" con la película. Mientras que Kristian Harloff, también de Collider, dice que "Marvel ha roto todas las reglas y Thanos ha destronado a Erik Killmonger -el villano de Black Panther- como el rey de los villanos".Además, cineastas como Kevin Smith también han querido compartir su opinión sobre lo película. "Estoy abrumado", asegura el director de Vaya par de polis. "Es épica y no tiene comparación. Me encantó. Mis piernas todavía están temblando. Es una gran obra maestra de Marvel".