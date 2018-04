Lucen elegantes en alfombra de Premios Billboard

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los trajes elegantes y vestidos sexys predominaron en la alfombra de los 20 Premios Billboard que se llevaron a cabo en el centro de eventos del Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada.



Carmen Villalobos fue de las primeras estrellas que atrapó las miradas con su sexy vestido gris.



Otra de las figuras que llamó la atención fue la mexicana Fernanda Castillo, quien optó por el color rojo en un vestido de lentejuelas.



Las "G", Karol y Becky, prefirieron el tono oscuro pero no descuidaron su apariencia atrevida.



Otra más en la lista de las mujeres sexys fue Aracely Arámbula, quien acudió a la ceremonia con un vestido negro con transparencias.



La ex Miss Universo Zuleyka Rivera apareció coqueta con un ceñido traje negro con cola, y joyas de Charlie Lapson.



Los caballeros desfilaron con elegancia y un toque personal en su esmoquin, como fue el caso de Ricky Martin, que posó en color gris, sin corbata ni calcetines.



Maluma prefirió el café, con un traje hecho a la medida de Dolce & Gabanna, con quien acude frecuentemente para estas celebraciones.



El puertorriqueño Chayanne también lució de gris, con otro traje hecho a la medida.



Bad Bunny sorprendió con su particular traje morado y pantalón acampanado.



Un atuendo más de corte relajado fue el de Ozuna, que vistió un pantalón estampado y blazer blanco.



En cambio Luis Fonsi se distinguió por su elegancia de tono negro y acompañado por su esposa Agueda López.



El puertorriqueño tuvo una noche redonda, pues fue reconocido en la premiación.