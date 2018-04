Banquells defiende su inclusión en la política

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Rocío Banquells considera que este año electoral es una época muy difícil en la que todos los mexicanos debemos de reflexionar, incluido el gremio artístico.



La también cantante, quien aspira a ser candidata a diputada local para el Distrito XIV de la delegación Tlalpan, defendió su postura en cuanto a que los artistas participen en la política del país,

respecto a las elecciones del próximo 1 de julio.



"No se pueden definir a los artistas como ignorantes, como gente no preparada que no tienen derecho a ocupar puestos políticos. Los artistas estamos interesados en la política porque sufrimos lo que cualquier ciudadano".



Banquells resaltó que las aspiraciones de los artistas de involucrarse en la política ocurre también en Estados Unidos y otros países.



"Nos tenemos que involucrar en la política como cualquier ciudadano, no podemos mantenernos al margen, no todos los artistas somos ignorantes, hay quienes tienen una carrera universitaria, que han salido de la UNAM. Tenemos que estar muy incluidos, muy unidos, muy atentos a lo que tenemos qué hacer, porque es nuestra obligación estar preparados, leer mucho y estar comunicados".



Resaltó además que México es un país que tiene todo para ser de primer mundo, cambio que debe comenzar desde sus propios ciudadanos.



"Es (hora) de que nosotros pongamos un alto y saquemos adelante a nuestro país, sin dejarlo en manos únicamente de los gobernantes o políticos, que, ya se ha visto, no han podido con nuestro país".



Sobre su carrera artística, apuntó que en Televisa se encuentra en stand by porque esa empresa se está reestructurando, pero espera este año hacer algún personaje importante o entrar a una serie.



En el área musical, señala que hizo un disco homenaje a la música norteña con temas de Chayito Valdez, Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares, Los Tigres del Norte y de Joan Sebastian. Además, se presentará el próximo 5 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional con el espectáculo "Frente a Frente" junto a María del Sol.