Moenia todavía conserva su esencia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Sobrevivir en la escena musical es todo un reto incluso para grupos consagrados como Moenia, pues aunque han gozado de gran popularidad gracias a temas como "No puedo estar sin ti" o "Déjame entrar", el grupo ha buscado adaptar constantemente su synth pop al mercado actual sin perder su esencia.



Con más de dos décadas de carrera ininterrumpida, Alfonso Pichardo, vocalista del grupo, explicó que su andar por la industria musical no ha sido fácil pero sí muy gratificante.



"Nos tardamos mucho entre las giras, en estar promocionando con los medios y en sacar música nueva, hay esa sensación de que cada proyecto es un regreso aunque nunca te hayas ido. Estamos con ‘Clásico’, que viene después de casi dos años del último lanzamiento que tuvimos. Nos ha tocado entender y trabajar con la industria y también ser flexible y adaptarte a lo que está pasando. Nos ha tocado ver desde la parte comercial cómo se dejaron de vender discos, los presupuestos de las disqueras se empezaron a reducir y también la parte tecnológica", dijo.



Además de su sencillo y nuevo video, el cual lanzan hoy en diversas plataformas, el grupo quiso complementarlo con un lado B, el cual nació de la necesidad de explorar al máximo sus capacidades musicales.



"Hay canciones que sabemos que están destinadas a no sonar masivamente en la radio o en las plataformas, son canciones que nos encantan y que decimos que tienen que darse a conocer.



"Retomando lo que se hacía hace muchos años, donde comprabas tu single y venía otra canción que era completamente distinta a la que se estaba promocionando, decidimos hacer eso, no nos cuesta nada regalarle a la gente otra canción por el precio de una, además de que nos ayuda a mostrar estas dos partes de Moenia, la pop y la experimental", dijo Pichardo.



Sus planes no se han concentrado únicamente en la parte musical, y Midi Ortega añadió que también sus otros roles como amigos o padres, los han ayudado a crecer.



"Estamos en la mejor etapa personal y a nivel creativo, yo siento que tiene mucho que ver por ese asunto. Hemos sabido también tener una vida, vivirla, evolucionar y mejorar en todos los aspectos como personas, todo esto a la par de 20 años de gira con Moenia, que no es fácil.



"Hay momentos a veces donde todo nos sale mal y no vendemos nada y otros donde retomamos y hay confianza otra vez de nuestra disquera. Hemos también sabido estar en las buenas y en las malas", expresó.



Si algo caracteriza a la agrupación es no temer al momento de lanzarse en una nueva aventura. Claro ejemplo, el vivido en el concepto de Únete a la Fiesta en donde compartieron escenario y gira con otras bandas como Kabah y Magneto, química que indican, también les dejó un grato sabor de boca.