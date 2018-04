¡Declaran la guerra!

TIJUANA, Baja California(GH)

Gema de la mente

Poder: Habilidad de controlar mentes y poderes síquicos.

Conocido como: Orb

Historia: La gema se encontraba en el cetro de Loki, después pasó a manos de la organización HYDRA y finalmente Ultron la utilizó para crear un

Ubicación: Es parte del androide Vision y se encuentra en su frente.



Gema del poder

Poder: Puede destruir planetas enteros.

Conocido como: Orbe

Primera aparición: Guardians of the Galaxy (2014)

Historia: Ronnan the Accuser busca para la gema para entregársela a Thanos, al final termina traicionándolo y trata de destruir el planeta Xandar en Guardians of the Galaxy (2014)

Ubicación: Al cuidado de los Nova Corps en el planeta Xandar.



Gema del espacio

Poder: Viajes interdimensionales a través del espacio.

Conocido como: Teseracto

Primera aparición: Thor (2011) Escena post-créditos

Historia: Red Skull creó superarmas para la organización Hydra en Captain America: The First Avenger (2011). Loki lo utilizó para abrir un portal en Nueva York y darle paso al ejército Chitauri en The Avengers (2012)

Ubicación: En posesión de Loki, al final de Thor: Ragnarok Loki entra a la sala de trofeos de Odín y se encuentra con el teseracto, aunque no lo vemos tomarlo lo más seguro es que lo haya robado.

o.

Nueva York y darle paso al ejército Chitauri en The Avengers (2012)

Ubicación: En posesión de Loki, al final de Thor: Ragnarok Loki entra a la sala de trofeos de Odín y se encuentra con el teseracto, aunque no lo vemos tomarlo lo más seguro es que lo haya robado.



Gema del alma

Poder: Tiene la capacidad de absorber las almas de los seres vivos y usar sus habilidades, además de lanzar rayos de energía o luz.

Primera aparición: Se rumora aparecerá en “Avengers: Infinity War”.

Historia: Desconocida

Ubicación: Desconocida