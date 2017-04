Horas necesarias para ver las series que se van de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Netflix sorprendió a sus usuarios al anunciar que a partir del 1 de julio saldrán de su plataforma varias series.



Se trata de producciones de Fox y si quieres realizar un “maratón” para poder verlas antes de que salgan del servicio, necesitarás casi un mes.



Aquí te presentamos un cálculo aproximado:



- "How I met your mother". Son nueve temporadas. En total son 208 capítulos de aproximadamente 22 minutos, por lo que necesitarías cuatro mil 576 minutos para verla completa, es decir: 76.2 horas o tres días, cuatro horas y 16 minutos.



- "American Horror Story". De la temporada a 1 a la 4, 51 capítulos de -aproximadamente - 42 minutos. Necesitas dos mil 142 minutos, o 35.7 horas, o un día con 15 horas y siete minutos.



- "Bones". De la temporada 1 a la 10, lo que significa 212 episodios de 44 minutos en promedio. Se requieren nueve mil 328 minutos o 155 horas, algo así como 6.4 días.



- "Glee". 121 episodios de seis temporadas. En promedio duran 42 minutos, por lo que daría un total de cinco mil 82 minutos o 84.7 horas, es decir, 3.5 días.



- "Prison Break". 81 capítulos de 44 minutos en cuatro temporadas. Tres mil 564 minutos, 59.4 horas, 2.4 días.



- "24". Un total de 192 episodios en ocho temporadas. Un promedio de 44 minutos por capítulo. Ocho mil 448 minutos, es decir: 140.8 horas o 5.8 días.



- "Sons of Anarchy". 93 episodios en siete temporadas. Cada uno de aproximadamente 44 minutos. Necesitarías unos dos días con 21 horas para verlos todos.



- Modern Family. 144 episodios de sus primeras seis temporadas, con una duración de 22 minutos en promedio. Tres mil 160 minutos, o 52.8 horas, es decir, 2.2 días.