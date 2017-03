Comparten Ana Brenda e Iván Sánchez su amor en revista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al parecer el tiempo en que Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez evitaban a toda costa que los relacionaran ha quedado atrás, ahora hasta han posado juntos para la revista Vanity Fair con todo y entrevista incluida donde hablan sin problemas de su amor, pero el camino no ha sido sencillo para llegar a este punto.



Ellos se conocieron en 2015, cuando el productor Salvador Mejía los contrató como los protagonistas de la telenovela “Lo Imperdonable”, que fue una nueva versión de “La Mentira” que se realizó en 1965 teniendo como actores principales a Julissa y Enrique Lizaldi, y en 1998 tocó el turno a Kate del Castillo y Guy Ecker.



En ese entonces Ana Brenda acababa de terminar su relación con el torero mexicano Alejandro Amaya, a quien ella le canceló la boda tan sólo un día antes de la ceremonia religiosa, es decir, la actriz era soltera y libre, no así Iván quien en ese momento se encontraba casado con la actriz Elia Galera, con la cual después de nueve años de relación y una separación en 2011, decidió contraer nupcias en 2014; por eso la polémica se comenzó a desatar.



La actitud de ambos comenzó a ser sospechosa para los medios y los paparazzi, para quienes sus miradas furtivas, sus sonrisas coquetas y sus horas de estudio de libreto no pasaron desapercibidas, pero ellos lo negaban a todo momento.



Fue en febrero de 2016 que Iván tuvo que romper el silencio y confirmar su noviazgo con la actriz, debido a la publicación de unas fotografías de ellos vacacionando en Oaxaca. “Yo nunca hablo de mi vida privada, la mantengo al margen de mi vida profesional y sobre todo en una situación como la de ayer que salió una publicación bastante fea, sujetos de este tipo, se hacen llamar prensa sensacionalista que ni siquiera hacen bien su trabajo, creo que deberían respetar a la gente que ha decidido llevar su vida privada en privado", dijo el actor en el programa de radio de Javier Poza.



Además confirmó que ya llevaba muchos meses separada de su esposa y que ambos estaban llevando este proceso de divorcio con madurez, sobre todo porque había niños involucrados, por tal motivo pidió respeto, “es inadmisible que este tipo de cosas pasen con total impunidad, dejen tranquilas a las personas que de verdad tienen una vida privada".



"Yo estoy tranquila, mi conciencia está tranquila, hay ciertos temas de los cuales no quiero hablar, ya más adelante habrá tiempo de platicar detalles y otras cosas", fue lo que declaró días después Ana Brenda al respecto.



A partir de ese momento comenzaron aparecer juntos en eventos como alfombras rojas, fiestas y hasta en el debut de ella en el musical “El hombre de La Mancha”, incluso ella pasó unas vacaciones en España a inicios del 2017, en las cuales él la llevó a conocer la región donde se desarrolla la historia de Don Quijote, algo que compartieron en sus redes sociales.