Wiz Khalifa coloca flores en tumba de Pablo Escobar

BOGOTÁ(AP )

La visita del rapero estadounidense Wiz Khalifa a la ciudad de Medellín fue rechazada el lunes por el alcalde de esta ciudad, Federico Gutiérrez, quien la calificó como "apología del delito" luego que el rapero colocara flores en la tumba del extinto narcotraficante Pablo Escobar.



Khalifa, conocido por éxitos como "See You Again" con Charlie Puth y "Black and Yellow", publicó en Instagram una serie de fotografías en las que aparece en el cementerio de Montesacro, a las afueras de Medellín, frente a la lápida de Escobar.



El rapero de 29 años estuvo el pasado viernes en Medellín para dar un concierto y también fue invitado al Festival Estéreo Picnic, que se realizó en días recientes en Bogotá.



El alcalde de Medellín, en una entrevista con la emisora Blu Radio, señalo que "este tipo en vez de haberle llevado flores a la tumba de Pablo Escobar, lo que debió hacer como cualquier persona es haberle llevado flores a las víctimas de la violencia que generó el narcotráfico y que la generó por tantos años".