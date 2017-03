A López Tarso lo tiene sin cuidado serie sobre su vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ignacio López Tarso no cree que alguien se interese en llevar su vida a una serie de televisión.



“No creo que le llame la atención a alguien, porque de ser así ya me hubieran buscado para hacer algo”, dice el actor.



Sin embargo, la falta de interés de las casas productoras en su vida y carrera actoral, no le hace decir que no a una futura propuesta.



“Si quieren podemos platicarlo, que traigan lo que quieren contar y lo revisamos”, dijo después de leer fragmentos del libro “Cien años de soledad” en el Palacio de Bellas Artes.



Ahí confesó que no conoce toda la obra de Gabriel García Márquez, pero que el texto que más le gusta del colombiano es “El coronel no tiene quien le escriba”.



Después de varias operaciones y de estar delicado de salud, el histrión dice que se encuentra bien físicamente y que eso le ha permitido regresar a la obra de Un Picasso y cumplir un más de un año en cartelera.



“Después de esa obra haré una con Juan Ignacio, una de dos personajes y estará lista en unos tres meses. Siempre me gusta trabajar con él pero casi no hemos coincidido porque todos estamos muy ocupados”, agregó.



Él y Juan Ignacio Aranda se reunieron para acercar la obra del Nobel de Literatura al público joven.