Otro error en los Óscar: "Matan" a productora que todavía vive

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego del error sin precedentes en la última entrega de los premios Óscar, en el que los presentadores del galardón a la mejor película se confundieron y en un inicio mencionaron al musical "La La Land", aunque la Academia había elegido a la cinta "Moonlight", otra equivocación comienza a ganar notoriedad en Internet.



Durante el segmento "In Memoriam", en el que se recuerda a las estrellas del cine que murieron recientemente, se incluyó el nombre de la reconocida diseñadora de vestuario australiana Janet Patterson, quien falleció en 2016, sin embargo, el texto fue acompañado con una fotografía de Jan Chapman, una productora australiana que aún vive.



Además, se registró un problema durante la presentación de Auli'i Cravalho, la actriz de 16 años de edad que presta su voz al personaje principal en la película animada de Disney "Moana".



Mientras cantaba "How Far I'll Go", nominada como mejor canción, Cravalho recibió un golpe en la cabeza de una bandera que sostenía uno de los bailarines en el espectáculo.



Así que el error en la entrega del Oscar a mejor película no fue el único incidente, ya que la ceremonia estuvo salpicada de otros percances, así como de referencias y chistes sobre política.