Casey Affleck sale de la sombra de Ben en los Óscar

LOS ANGELES (AP )

Casey Affleck dejó de ser el talentoso hermano menor de Ben para ser igualmente un ganador del Óscar.



Affleck superó el domingo a grandes competidores, incluyendo al ganador de dos Premios de la Academia Denzel Washington, por su papel en "Manchester by the Sea".



"Estoy aquí por el talento y la buena voluntad de tantas personas, que es imposible nombrarlas", dijo Affleck, quien parecía sobrepasado por la emoción.



"Desearía tener algo más importante y profundo que decir, pero estoy muy orgulloso de ser parte de esta comunidad en general", dijo mientras que agregó que estaba "apabullado" por el acontecimiento.



Affleck, quien interpreta a un hombre azotado por la tragedia en la película del director y guionista Kenneth Lonergan, había estado nominado al Oscar antes por "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (2007). Su recelo para aceptar proyectos cinematográficos explica los años de diferencia entre una nominación y otra.



Matt Damon, uno de sus viejos amigos que fue uno de los productores de "Manchester" y originalmente iba a protagonizarla, ha dicho que pasó horas conversando con Affleck mientras éste luchaba por trabajos.