Jamiroquai reaparece con sencillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la red social Twitter el nombre de Jamiroquai apareció entre los Trending Topics, y es que, tras unos siete años en silencio, la agrupación inglesa de funk y acid jazz presentó su nuevo sencillo Automaton.



El grupo formado en 1992 por el cantante Jason "Jay" Kay, junto a Toby Smith, Stuart Zender, Nick Van Gelder y Wallis Buchanan, lanzó en noviembre de 2010 su último material, Rock Dust Light Star con la discográfica Mercury records.



Automaton es el nombre del nuevo álbum que estará disponible a partir del 31 de marzo de 2017.



El video, de 5 minutos de duración, inicia con imágenes de paisajes y una explosión, seguida por apariciones del vocalista de la banda, "Jay" Kay, con un casco futurista con una iluminación que cambia de color.



Jamiroquai surge del nombre de la tribu indígena iroqueses, con la cual el cantante dice identificarse mentalmente; y la palabra "jam", que proviene del jamming o improvisación musical.



La agrupación ha ganado los premios Grammy, Brit award y MTV Video Music Award. Algunas de sus canciones han formado parte de bandas sonoras en películas y videojuegos como Godzilla, Fifa 06 y Need for Speed: Most Wanted.