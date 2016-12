Homenajes al talento y las buenas obras de George Michael

LONDRES, Inglaterra(AP)

Los seguidores de la estrella del pop George Michael lloraban su muerte el lunes, mientras organizaciones benéficas británicas elogiaban su generosidad.



La muerte del artista se anunció el domingo por la noche. Muchos el rindieron homenaje en medios sociales, mientras que otros hablaban sobre años de buenas obras que recibieron poca publicidad.



El lunes se reconocía su labor ayudando a organizaciones británicas como Macmillan Cancer Support, Childline y el Terrence Higgins Trust, que ayuda a las víctimas del sida.



Michael hizo muchas donaciones y obsequios, incluidas las regalías del dueto “Don't Let the Sun Go Down on Me” que grabó en 1991 con Elton John, indicó Jane Barron, del Trust.



Por su parte, la fundadora de Childline, Esther Rantzen, dijo que el músico había donado las regalías de su éxito de 1996 “Jesus To A Child” a la organización benéfica, que ofrece terapia por teléfono a jóvenes.



Rantzen describió al músico como extraordinariamente generoso y "decidido" a evitar la publicidad sobre sus donativos.