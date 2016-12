Muere cantante George Michael a los 53 años

información relacionada El concierto legendario de George Michael en China

LONDRES, Inglaterra (Agencias)

El cantante británico George Michael falleció ayer a la edad de 53 años. Se desconocen hasta el momento las causas de su muerte.



El intérprete de temas como "Careless Whisper", "Faith" y "Freedom! '90" pasó los últimos minutos de su vida en su casa, en Oxfordshire, Inglaterra.



El cantante había luchado contra el alcohol y la adicción a las drogas.



Georgios Kyriacos Panayiotou, su nombre real, saltó a la fama como integrante del dúo Wham!, con el cual destacó en la década de los 80, principalmente con el tema "Wake Me Up Before You Go-Go".