Angelina Jolie se siente una mujer completa tras su divorcio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Angelina Jolie ofreció una entrevista a "Vanity Fair" en la que habló de su divorcio de Brad Pitt, con quien tuvo una relación de más de una década.Tras pasar nueve meses en una casa rentada con sus hijos, la actriz y los pequeños se mudaron a Los Feliz, en Los Ángeles, California.Acerca de sus hijos, la actriz comentó: "Han sido muy valientes.Ellos no están sanando del divorcio… están sanando de algo… de la vida, de las cosas de la vida".Jolie negó que su estilo de vida haya sido un problema en la relación con Brad Pitt y comentó que se siente una mujer completa tras la ruptura."De hecho me siento más como una mujer porque siento que estoy siendo inteligente en mis elecciones y estoy poniendo primero a mi familia, y estoy a cargo de mi vida y mi salud. Creo que eso es lo que hace a una mujer completa".Jolie presentará en el próximo Festival de Cine de Toronto su cinta "First They Killed My Father", que también podrá verse a través de Netflix.