"Wonder Woman 2" se estrenará en diciembre de 2019

LOS ANGELES(AP )

"Wonder Woman 2" (“Mujer Maravilla 2”) llegará a las salas de cine el 13 de diciembre del 2019.



Warner Bros. anunció la fecha de estreno el martes por la noche.

La estrella de "Wonder Woman" (“Mujer Maravilla”) Gal Gadot repetirá el papel de la princesa Diana de Themyscira, pero aún no se ha definido quién estará a cargo de la dirección. Patty Jenkins aún está en negociaciones para el rol.



"Wonder Woman", dirigida por Jenkins, sigue triunfando en la taquilla: Tan solo en Estados Unidos y Canadá ha recaudado más de 389,7 millones de dólares. Recientemente superó a "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (“Guardianes de la Galaxia 2”) para convertirse en la película más taquillera del verano y la segunda del año, detrás de "Beauty and the Beast" (“La bella y la bestia”).