Que siempre sí hará el papel de James Bond

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Daniel Craig interpretará nuevamente a James Bond en la próxima entrega de la franquicia, reportó The New York Times.



La nueva cinta, aún sin título, será estrenada en noviembre 2019 y contará con un guion de Neal Purvis y Robert Wade, según ha trascendido en el medio cinematográfico.



Las compañías productoras de la cinta, EON Productions y Metro-Goldwyn-Mayer, tampoco han anunciado oficialmente a ningún integrante del elenco de la nueva entrega de la saga.



En 2015, durante una entrevista con Time Out por el lanzamiento de Spectre, Craig dijo que no imaginaba volver a interpretar al agente 007, aunque desconocía si dejaría definitivamente el papel que tantos dividendos le ha reportado hasta la fecha.



“Por un año o dos, al menos, no quiero pensar sobre eso. No sé cuál sea el próximo paso. No tengo idea. No porque quiera ocultar algo. ¿Quién diablos sabe? Por el momento, ya la hicimos (Spectre).



No estoy en pláticas con nadie para hacer nada. Si hiciera otra película de Bond, sería solo por el dinero”, dijo el actor.



Craig afirmó en esa polémica entrevista que se cortaría las venas antes de volver a ponerse en la piel de James Bond. Esta declaración hizo que millones de fans empezaran a especular sobre posibles nuevos actores que protagonizasen la saga .



El actor, quien debutó como el agente James Bond en 2006, ha dado vida al personaje en cuatro cintas: Casino Royale, Quantum, Operación Skyfall y Spectre.



Ya tiene fecha de estreno

Será la vigesimoquinta película en la franquicia de James Bond y su estreno está previstó el 8 de noviembre de 2019.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, el guion será escrito por Neal Purvis y Robert Wade, quienes han trabajado en las cuatro películas de Bond protagonizadas por Craig.