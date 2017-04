Demi Lovato busca nuevos talentos en YouTube

(GH)

Justin Bieber, The Weeknd, Tori Kelly y 5 Seconds of Summer son sólo algunos de los músicos más grandes en la actualidad que deben su carrera a YouTube, luego de luchar duro para hacer realidad sus sueños, informó People Ryan Seacrest Productions y Endemol Shine North America preparan Best.Cover.Ever, un concurso de talento no sólo música nueva, sino también en busca de nuevos artistas que deseen una oportunidad para la fama internacional por parte de Demi Lovato, Backstreet Boys, Ludacris y Jason Derulo. El estreno exclusivo de esta nueva serie en YouTube será a finales de año."Estos nuevos artistas jóvenes también tendrán la oportunidad de trabajar junto a algunos de los músicos más renombrados del mundo, que esperamos generen grandes experiencias tanto para los artistas como para los concursantes, y que a su vez produzcan algunas actuaciones memorables", dijo el productor ejecutivo, Ryan Seacrest, en un comunicado de prensa.La primera fase de la competencia comienza este 26 de abril hasta el 19 de mayo. Los co-anfitriones invitarán a los músicos para que compiten haciendo un cover de uno de sus éxitos más grandes: “As Long As You Love Me” de Backstreet Boys, “Confident” de Demi Lovato y “Trumpets” de Jason Derulo.Los interesados en participar deberán poner su propio sello personal a cualquiera de dichos covers y subirlo a YouTube y el premio será realizar un dueto con el artista superestrella para YouTube.A lo largo de la serie, otras estrellas de música sorpresa animarán a los fans a grabar covers de sus canciones en fechas futuras.Los aficionados pueden subir sus videos, seguir presentaciones y ver la serie suscribiéndose al Best.Cover.Ever. Canal en YouTube y puede obtener más información visitando TheBestCoverEver.com.