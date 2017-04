Critican a Sherlyn por foto en la que lee en bikini

(SUN)

Sherlyn fue criticada luego de compartir una fotografía en Instagram en la que aparece dentro de una piscina, en bikini, y leyendo un libro.



La instantánea fue con motivo del Día Internacional del Libro, pero varios usuarios externaron sus burlas y críticas por dicha instantánea.



Sherlyn se dijo sorprendida por tanto punto de vista negativo, y respondió en varios puntos en lo que aclara la fotografía:

"Jajajaja de verdad estoy impactada de tanto comentario, ahí les van varios puntos: He leído en los lugares más incómodos y cómodos del mundo y eso no determina que un libro sea bueno o malo. Evidentemente es una foto para Instagram, no porque me pase las tardes leyendo dentro de una alberca (no se claven). El libro es ‘Cinco esquinas’ de Vargas Llosa uno de mis autores favoritos, desgraciadamente este libro no está en mi top 5 del autor peruano”.

Y esto es paro l@s que dicen que no se puede leer dentro de una alberca, o con lentes, o de pie: escriban un manual de cómo se debe leer, instrucciones y los horarios, pero lean, lean lo que sea! (es muy triste saber que tienen más de 13 años y leer sus críticas con tremendas faltas de ortografía) lean como sea, con luz, con ruido, con gente, en movimiento, lean abran la mente y entonces pondrán más atención a las cosas que valen la pena. Un beso lectores", finalizó.