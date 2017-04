Cara Delevingne sorprende con cabeza rapada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de sus continuos cambios de look, la modelo y actriz, Cara Delevingne, se rapó completamente para interpretar su papel protagónico junto a Jaden Smith en la película, “Life in a Year”.



En los últimos meses, Cara pasó de tener un estilo bob rubio platinado a uno pixie, y ahora, la prensa la captó el lunes pasado con su nuevo look en las calles de Toronto.



Jaden, también transformó su cabellera para darle vida al personaje que interpreta en la película que se estrenará en 2018, un joven de 17 años quien se entera que su novia está muriendo de cáncer.