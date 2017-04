Selena Gomez presume drástico cambio de look

(GH)

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 1:00 PDT

La cantante se mostró con un corte de pelo que dejó atrás su larga melena.Selena Gomez volvió a las redes sociales y presumió su romance con el chico de moda, The Weeknd.Ahora la ex chica Disney se muestra radiante. Semanas atrás se la vio caminando por Buenos Aires junto Abel Tesfaye y más tarde batió su propio récord de "me gusta" en la red social de fotos con una instantánea junto a su enamorado.Se ve que este nuevo momento la llevó a querer hacer cambios físicos y decidió cortarse su histórica y larga melena para lucir un corte carré.