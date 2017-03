Actriz de "Orange is the New Black" se casó con guionista

(GH)

Samira Wiley, actriz de la serie de Netflix "Orange is the New Black", se casó con Lauren Morelli, guionista, quienes se conocieron durante el rodaje, reportó Entertainment Weekly La ceremonia nupcial se llevó a cabo en Palm Springs, California, y fue oficiada por los padres de Wiley.La ceremonia informal estuvo en balance con la elegancia de los atuendos de las novias con diseños de Christian Siriano; luego cambiaron de atuendo para celebrar con familia y amigos con el tema "Baby" de Justin Bieber, según detalló la revista Martha Stewart Weddings.Lauren Morelli reveló a la revista "Out" en diciembre pasado, que asumió su homosexualidad durante en el proceso de escritura de los guiones de "Oranges is the New Black"."Samira fue como una válvula de escape y poco a poco me fui enamorando de ella. Estar a su lado se sentía tan bien que no parecía real", declaró la escritora que se divorció en 2014 del que fue su esposo por dos años para iniciar una relación con la actriz.Más tarde, casi dos años después de que comenzó a salir con Wiley, Morelli planeó proponerle matrimonio justo antes de salir de las vacaciones para que pudieran usar el tiempo en Palm Springs y celebrar el compromiso."Encontré un anillo, me lo enviaron", añadió Morelli. "Estaba tan nerviosa y aterrada que ella sabía qué estaba pasando, pero ella estaba tan sorprendida que no pude hacer que dejara de llorar".