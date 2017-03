Gaga y Stevie Wonder le cantan "Happy Birthday" a Elton John

(GH)

Lady Gaga y Stevie Wonder se unieron para cantar "Happy Birthday" a Elton John en su fiesta de cumpleaños 70 en Los Ángeles el sábado, informó Rolling Stone Gaga y Wonder hicieron un dueto de la canción “Hotter Than July”, y modificando las letras de "Happy Birthday to you" (Feliz cumpleaños a ti) a "Happy Birthday Elton" (Feliz cumpleaños Elton) para la ocasión.La fiesta de 70 años de John en Red Studios fue una aventura llena de estrellas con una lista de invitados que incluyó a Gaga, Wonder, Katy Perry, Jon Hamm, James Corden, Rob Lowe, Roseanne Cash y muchos más.También fue la celebración por el 50 aniversario de la asociación de John con el compositor Bernie Taupin, que benefició a la Fundación Elton John y al Museo Hammer en UCLA, según informó People.Además del dúo "Happy Birthday", Gaga interpretó un mini-set solo para piano que incluyó éxitos como "Bad Romance" y "Born This Way". John también realizó un breve conjunto en solitario durante su fiesta de cumpleaños.