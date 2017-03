Juanes salda deudas con Juanga y Mon Laferte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las deudas tarde o temprano se pagan y la que existía entre Juanes y Mon Laferte quedó saldada este viernes cuando la cantante chilena subió al escenario del Plaza Condesa para acompañar al artista colombiano en el show que ofreció en la Ciudad de México.



También, la que Juanes tenía hacia Juan Gabriel, con quien colaboró en su último disco, Los Dúo.



El colombiano, quien llegó a la ciudad de México con la gira de su reciente álbum Mis planes son amanecer escogió el tema “Querida” para homenajear al fallecido intérprete michoacano, en una velada en la que Juanes recorrió sus casi tres décadas sobre los escenarios ante las más de mil 500 personas presentes ese viernes.



Por ello, desde que el show comenzó alrededor de las 22:00 horas, Juanes inició con temas clave en su carrera como “A Dios le pido”, con el que su público, constituido principalmente por fanáticos que rondaban los 30 años, no dejó de cantar y bailar, al recordar sus épocas de adolescentes.



Juanes no es sólo para mujeres u hombres, es para todos, eso quedó demostrado durante el concierto, pues aunque en su mayoría eran las féminas quienes no dejaban de piropear al artista, también alguno que otro hombre le lanzaba mensajes de amor al colombiano, quien sonrojado, sonreía y agradecía el amor de sus fans.



“¡Hola, Ciudad de México!, ¿cómo están?, yo estoy muy emocionado de estar esta noche una vez más frente a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí”, dijo el cantante.



En la velada se escucharon otras canciones como “Nada valgo” y “Hermosa ingrata” pero sin duda, una de las preferidas de la noche fue “Fuego” con la que cientos de fans enloquecieron e hicieron que el plaza se cimbrara.



También hubo tiempo para la nostalgia y las baladas, tal como pasó cuando los acordes de “Fotografía”, sonaron, tema en el que el cantante invitó a Mon Laferte, con quien apenas unos días antes había estado durante la participación de la chilena en el festival Vive Latino.



Con un vestido rojo, la cantante desató una ola de silbidos a su arribo. Tras su dueto, Laferte le entregó a Juanes el Disco de Platino por más de 60 mil copias vendidas de su último álbum.



De este material el intérprete ejecutó en su noche canciones como “Esta tarde”. Otras melodías que no pudieron faltar fueron “Es por ti”, “Apaga”, “La noche”, “Mala gente” y “Enamora” y “La camisa negra” puso punto final a una noche llena de remembranza, homenajes y sorpresas.