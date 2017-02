Lista de ganadores de la 89na entrega anual del Oscar

LOS ÁNGELES, California(AP )

Lista de ganadores de la 89na edición anual de los Premios de la Academia, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.



Mejor película: "Moonlight".

Dirección: "La La Land", Damien Chazelle.

Actor: Casey Affleck, "Manchester by the Sea".

Actriz: Emma Stone, "La La Land".

Actor de reparto: Mahershala Ali, "Moonlight".

Actriz de reparto: Viola Davis, "Fences".

Película en lengua extranjera: "The Salesman" ("El viajante"), Irán.

Guion adaptado: "Moonlight", Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney.

Guion original: "Manchester by the Sea", Kenneth Lonergan.

Cinta animada: "Zootopia".

Corto animado: "Piper".

Diseño de producción: "La La Land".

Cinematografía: "La La Land", Linus Sandgren.

Mezcla de sonido: "Hacksaw Ridge".

Edición de sonido: "Arrival".

Música original: "La La Land", Justin Hurwitz.

Canción original: "City Of Stars".

Diseño de vestuario: "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

Documental (largometraje): "OJ: Made in America".

Documental (cortometraje): "The White Helmets".

Edición: "Hacksaw Ridge".

Maquillaje y peinado: "Suicide Squad".

Cortometraje: "Sing", Kristof Deák y Anna Udvardy.

Efectos visuales: "The Jungle Book".