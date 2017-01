Actriz iraní boicotea los Óscar en protesta a Trump

NUEVA YORK (AP )

La actriz iraní Taraneh Alidoosti, estrella de la película nominada al Óscar "The Salesman" ("El viajante"), dice que no asistirá a la ceremonia de los Premios de la Academia en protesta a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.



Alidoosti calificó los planes de prohibir temporalmente la emisión de visas a iraníes de "racista" en un mensaje publicado el jueves en Twitter. "The Salesman", dirigida por Asghar Farhadi, recibió el martes una candidatura al Óscar a la mejor película en lengua extranjera.



Un borrador de la orden ejecutiva obtenido por The Associated Press muestra que Trump pretende paralizar la aceptación de refugiados sirios y suspender el programa más amplio de refugiados por 120 días.



El presidente también planea dejar de emitir visas para personas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen por al menos 30 días, de acuerdo con el borrador.