Que pague Luismi: Potrillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rodrigo Lazo, abogado de Alejandro Fernández, se presentó este miércoles en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para comparecer y ofrecer más datos que ayuden a localizar y citar a los representantes de Luis Miguel, a raíz de la denuncia en su contra por incumplimiento de una gira de la que ambos iniciaron negociaciones en octubre de 2015.



El abogado se negó a hacer una clasificación de delitos que se imputan al cantante, pero comentó que son “hechos que tienen que ver con la gira que no se llevó a cabo”.



“Sin duda lo que se busca es una reparación económica de esta situación, lo que haya generado el daño patrimonial al señor Alejandro Fernández y a sus empresas”.

Los representantes del intérprete de “No sé tú” no se presentaron a este primer citatorio.



“De hecho, el Ministerio Público está en este momento evaluando para citar a sus representantes y conozcan los hechos de la imputación y comience el curso normal de un proceso de esta naturaleza”, agregó Lazo.



Refirió que varios meses se estuvo en pláticas con los representantes de Luis Miguel para resolver el conflicto, pero no se llegó a nada, de ahí esta decisión de ir a las instancias legales.



“Hubo juntas y muchas situaciones que buscaban sacar la gira, pero no fue posible. Hubo de muchos tipos de reuniones”, aseguró.



“Lo que nosotros denunciamos fueron hechos que consideramos presumiblemente delictivos, y estamos esperando que la Procuraduría capitalina haga la investigación correspondiente, que se pueda integrar a la carpeta de investigación, nosotros estamos proporcionando la información que tenemos en nuestras manos para que se conduzca de la manera adecuada y que se esclarezca la situación”.



El abogado declinó ahondar en el monto económico por “secreto profesional”, pero dijo que la carpeta de investigación ya está iniciada.



También aclaró que en caso de “judicializarse” la situación, tendrían que presentarse tanto Luis Miguel como Alejandro Fernández.



“Debo decirles que al señor Alejandro Fernández y a todo su equipo lo que les interesa es quedar bien con su gente, con su México; como ustedes saben, él siempre ha sido un cantante que ha correspondido, cumplido y esa es la idea, que esto se esclarezca ante la sociedad”, comentó.



En caso de que la cancelación de la gira tuviera que ver con un problema de salud de Luis Miguel, sería la autoridad la que tendría que evaluarlo.



Con esto, dijo Lazo, queda descartada toda posibilidad de reanudar el plan de una gira como la que originalmente se realizaría en 2016.



Sus líos legales



Este es uno más de los conflictos legales en los que El Sol se ve envuelto.



En mayo del año pasado, el artista perdió una demanda civil iniciada por su ex mánager William Brockhaus, cuyo argumento era incumplimiento de un contrato laboral. De acuerdo con información difundida en el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, Luis Miguel pagó 549 mil dólares para su ex mánager, 395 mil dólares en honorarios de abogados y 96 mil dólares en intereses, es decir, 1.4 millones de dólares.



En 2013, su ex pareja, Aracely Arámbula también interpuso una demanda contra Luis Miguel, pidiendo la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. La actriz comentó a diversos medios de comunicación su interés de que el padre de sus hijos conviviera más con ellos. Mientras tanto, Luis Miguel no ha emitido ningún comentario respecto a estos conflictos.