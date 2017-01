Amarga fiesta al 'Sol'

TIJUANA, Baja California(GH)

El cantante Alejandro Fernández le amarga la celebración a Luis Miguel sobre sus 35 años de trayectoria con la demanda que parece ser llegará hasta sus últimas consecuencias.



Ayer el llamado “Sol de México” no acudió, ni él ni sus abogados, a la Fiscalía de la Ciudad de México para cumplir con el citatorio por la demanda que hay en su contra por incumplimiento de contrato previo a la gira que haría junto a “El Potrillo”.



Aunque la parte que representa a Fernández, Rodrigo Lazo, por confidencialidad no quiso destapar la suma que se le reclama al cantante y uno de los motivos principales de este “mitote”, se dice que son alrededor de 5 millones de dólares por adelanto.



Y es que la empresa que maneja al intérprete de “Me dediqué a perderte” empezó por poner la logística, los recursos y negociaciones, dándole una cantidad a Luis Miguel.



“(Sucede que) no se cumplieron con los acuerdos, fueron muchos esfuerzos durante muchos meses para que esto llegara a buen fin, y es lo que nos tiene hoy aquí”, recalcó el abogado.



“Sí, podría ser un fraude” dijo Lazo a un programa de espectáculos en Televisa, tras acudir a la Fiscalía, toda vez que ellos proporcionaron todas las pruebas que lo imputan.



“Nosotros comparecimos para la localización y que lo citen a que comparezcan los hechos que son imputados en esta carpeta de investigación”, sostuvo Lazo.



Cuando todo parecía miel sobre hojuelas, y tras la reposición de sus cancelaciones de conciertos por salud, este 2017 se avecinaba una gran fiesta.



El periódico El País citó en su portal que desde hace diez años no hay un solo éxito por parte del cantante, que lleva seis sin producir un disco y que ha roto relaciones con los recintos más importantes de México y Estados Unidos.



Por si fuera poco, a finales del año pasado perdió otra demanda millonaria contra su ex mánager, William Brockhaus, que lo acusó de incumplir el contrato laboral y lo obligaba a devolverle un millón de dólares.



Lazo declaró que no están cerrados a llegar a un acuerdo, que será la autoridad de por medio quien dé pauta para que se libere de la mejor manera y salgan ganando ambos, ahora con el nuevo sistema penal de México.



“Eventualmente en algún momento tendrá que venir Luis Miguel a presentarse”, recalcó Rodrigo Lazo, y agregó que agotarán todos los medios que el procedimiento les permite, toda vez que hay antecedentes de otros problemas similares con el “Sol”.