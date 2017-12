Diez nacimientos y muertes ocurridos un 25 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El 25 de diciembre se celebra en el mundo la Navidad, pero no es el único suceso que ha ocurrido y que es importante para la humanidad.



A continuación te presentamos un conteo de aquellos nacimientos y fallecimientos en el ámbito internacional y nacional que ocurrieron en esta fecha a través de los años, seguro te sorprenderás.



1. Nacimiento de Isaac Newton / 25 de diciembre de 1642

Newton culminó la Revolución científica del renacimiento, que había iniciado Copérnico. El científico, uno de los más grandes de la historia, estableció las leyes fundamentales de la dinámica: la ley de inercia, proporcionalidad de la fuerza y aceleración y principio de acción y reacción. Su obra rompió con el aristotelismo y sólo se quebró con la llegada de la relatividad de Einstein. Las leyes de Newton permiten explicar desde el movimiento de una flecha hasta por qué Marte orbita.



2. Nacimiento del actor Humphrey Bogart / 25 de diciembre de 1899

Nació en Nueva York y fue parte de la Marina de su país durante la Primera Guerra Mundial. Fue gracias a la obra de teatro El Bosque Petrificado que se lanzó al éxito, para después hacer en cine El Halcón Maltés, Casablanca y Pasaje a Marsella donde consolidó la imagen del tipo frío, pero en el fondo sensible que conquista a cualquiera. En 1946 se casó con la actriz Lauren Bacall y en 1951 ganó el Oscar por La Reina de África. Murió en 1957 debido a cáncer de esófago.



3. Nacimiento de Guillermo Rivas “El Borras” / 25 de diciembre de 1927

Gracias a este actor hay muchas frases famosas en México, tales como “Aventarse como el Borras” o “Hacer cosas como el Borras”, que se hizo conocido gracias a la serie Los Beverly de Peralvillo en donde interpretaba a un hombre taxista que no medía las consecuencias de sus actos. Rivas falleció el 19 de marzo de 2004 con 77 años a casa de hepatitis.



4. Nacimiento de “Rockdrigo” González / 25 de diciembre de 1950

Originario de Tampico, Tamaulipas, inició su actividad en 1976, tras haber dejado la carrera de Psicología en la Universidad Veracruzana. Trabajó en el Wendy´s Pub con Javier Bátiz, luego conoció a José Agustín quien lo denominó como la perfección del rock en México. Fue promotor del Colectivo Rupestre. Falleció al lado de su pareja, Françoise Bardinet, en el sismo de 1985. Su departamento estaba ubicado en Bruselas en la colonia Juárez.



5. Fallecimiento de Xavier Villaurrutia / 25 de diciembre de 1950

Una muerte que cimbró al mundo intelectual, pues nadie sabe qué ocurrió. Nació el 27 de marzo de 1903 y gracias a sus textos perteneció al grupo de los Contemporáneos, junto a Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y Jorge Cuesta. Su obra, de tinte oscuro, se definió por el surrealismo en donde hacía referencia al abandono, la desolación y la muerte. El 25 de diciembre fue encontrado muerto en su cama, se cree que se suicidó debido a sus eternos conflictos por su condición homosexual, aunque nadie ha podido conocer la causa.



6. Nacimiento de Lino Nava, guitarrista de La Lupita / 25 de diciembre de 1968

Guitarrista, compositor, productor musical, desde su infancia tomó clases de música y arte dramático. Estudió Sociología en la UNAM, y también Composición. En 1991 fundó La Lupita y ha permanecido en la banda hasta hoy. Ha colaborado con Caifanes, Fobia, Café Tacvba y Charlie Montana.



7. Nace Dido / 25 de diciembre de 1971

Su nombre real es Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong y saltó a la fama con su álbum No Angel en 1999, del cual vendió 21 millones de copias, con lo que se convirtió en el disco más vendido de 2001. Su siguiente producción Life for Rent también logró buenas ventas. Ha sido nominada al Oscar por la canción If I Rise.





8: Nace Justin Trudeau /25 de diciembre de 1971

Las elecciones federales del 19 de octubre de 2015, le dieron la victoria como Primer Ministro de Canadá. Es hijo del ex PM, Pierre Trudeau, conocido como el refundador del Canadá moderno. Sus posiciones políticas, de carácter liberal lo colocan como uno de los premiers más polémicos, pues apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la legalización de la mariguana.



9. 1976- Nace Armin van Buuren

Es considerado uno de los mejores del planeta y además conduce un programa de radio que cuenta con más de 20 millones de oyentes a la semana en 26 países, sí, es uno de los shows más escuchados en el mundo. Ha lanzado seis álbumes y actualmente se ubica en el número 4 del ranking de los mejores DJ´s.



10. Fallecimiento de Charles Chaplin / 25 de diciembre de 1977

Nació a las ocho de la noche del 16 de abril de 1889 en la calle londinense de East Lane en Walworth, tras su debut en uno de los shows de su madre. Chaplin se considera humorista, actor y director. Su personaje más famoso es del Charlote, de 1914. Recibió el Premio Honorífico del Óscar en 1928 y 1972, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948 y tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Falleció a los 88 años tras sufrir demencia senil.