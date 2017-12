Andrea Legarreta fue víctima de violencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La conductora Andrea Legarreta reveló que fue víctima de violencia mientras conducía por calles de la Ciudad de México.



En el programa “Hoy”, del que ella forma parte, se habló con especialistas sobre la violencia contra las mujeres y se compartieron algunos casos.



Legarreta comentó que recientemente un conductor la insultó.



"Unos coches chocaron, empezamos los del carril de baja a pasar al de en medio, uno por uno, entonces yo siento que es mi turno. Cuando voy a pasar un tipo en una camioneta enorme, un señor de más de 60 años, me avienta la camioneta y yo estaba casi adentro y pues me pasé”, recordó.



“(El tipo) me empezó a tocar el claxon, se pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no las puedo repetir, ni las puedo imitar porque de verdad eran tremendas. Haz de cuenta que yo al tipo le había matado a un hijo o no sé. Llegó un momento en el qué dije ‘¿qué pasa?’, no hice nada, ni soy agresiva”, añadió.



Para Legarreta, el problema es que la sociedad esté acostumbrada a ver esas imágenes de violencia día con día.



Hace unos días, Legarreta se quejó en redes sociales de las mentiras que suelen difundirse sobre su vida personal.