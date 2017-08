Filtran último capítulo de "Game of Thrones"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el robo cibernético del que fue objeto HBO hace unas semanas, este viernes los hackers han filtrado el esperado último episodio de "Game of Thrones".



De acuerdo con Mashable, recibieron una copia del final de temporada en la serie. También The Independent tendría una copia.



“El dragón y el lobo”, nombre del último capítulo de la serie basada en los libros escritos por George R. R. Martin ya se encuentran en la red, tan sólo dos días antes de su estreno mundial.



Luego de que unos piratas cibernéticos robaran 1.5 terabytes de información a HBO, la plataforma ha sido blanco de filtraciones de su serie más aclamada.



Así han sido publicados los capítulos antes de su estreno y el final de la penúltima temporada no se salvó de ello.



El hackeo ha sacado a la luz documentos confidenciales sobre cómo acabará la penúltima temporada de la serie, según dio a conocer el sitio Mashable tras recibir los archivos, los cuales no han sido publicados por el medio aún.