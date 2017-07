Muere viuda de Frank Sinatra

LOS ÁNGELES, California(AP)

Bárbara Sinatra, la cuarta esposa del legendario cantante Frank Sinatra y una prominente defensora de los niños y filántropa que recaudó millones de dólares para ayudar a jóvenes abusados, falleció. Tenía 90 años.



Sinatra murió de causas naturales en su casa en Rancho Mirage, California, rodeada por familiares y amigos, dijo John Thoresen, director del Barbara Sinatra Children's Center.



Con la ayuda de su esposo, Barbara Sinatra fundó en 1986 un centro sin ánimo de lucro para proporcionar terapia y otro tipo de apoyo a jóvenes víctimas de abuso físico, sexual y emocional.



Desde entonces, dijo Thoresen, más de 20 mil niños han sido tratados en el centro en la ciudad desértica de Rancho Mirage, y cientos de miles más alrededor del mundo a través de los videos que provee.



Barbara Sinatra, una ex modelo y ex vedette de Las Vegas, ya era una dama de sociedad prominente en Palm Springs antes de casarse con su marido en 1976, cuando él tenía 60 años y ella 49. Permanecieron unidos hasta la muerte de él en 1998, a los 82 años.



Al cantante lo conoció por medio de su esposo anterior, Zeppo Marx, del famoso grupo de comedia Marx Brothers. Marx y Frank Sinatra fueron buenos amigos y vecinos en Rancho Mirage hasta que ella dejó a Marx.



Fue su tercer matrimonio, el cuarto para Sinatra y el más duradero para ambos.



Frank Sinatra estuvo casado previamente con Nancy Sinatra (la madre de sus hijos Nancy y Frank Jr.), así como con la actriz Ava Gardner, fallecida en 1990, y Mia Farrow.



A lo largo de los años, Frank y Barbara Sinatra desempeñaron un papel activo en el centro para niños.



"Frank venía y se sentaba y les leía a los niños", dijo Thoresen del artista a veces volátil.



"Pero la mejor manera en que ella usó a Frank", agregó riendo, "era cuando le decía, 'Necesito medio millón de dólares para esto, así que haz un concierto y me das la mitad del dinero'".



Permaneció activa en el centro hasta hace poco, impulsando la creación del programa de video apenas el año pasado y asegurándose de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban, dijo Thoresen.