Fundación Cultural Latin Grammy anuncia récord de becas 2017

MIAMI(AP )

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció el martes su mayor lista anual de becas para jóvenes músicos hasta la fecha: 870.000 dólares que se repartirán entre 44 beneficiarios de cuatro continentes.



La cifra incluye al reciente ganador de la Beca Miguel Bosé, el bajista dominicano Ernesto Núñez, quien recibió 200.000 dólares para cursar estudios en la prestigiosa universidad de Berklee, en Boston.



Los nuevos beneficiarios provienen de Brasil (8), México (8), Venezuela (8), Colombia (4), República Dominicana (4), Estados Unidos (3), Perú (2), Puerto Rico (2), Costa Rica (1), Cuba (1), Indonesia (1), Portugal (1) y España (1).



Tres de ellos recibirán las Becas Talento para Matrícula por un monto de hasta 100.000 dólares, que cubre el costo de cuatro años de estudios universitarios: el guitarrista clásico venezolano Andrés Guerra y el guitarrista dominicano Nikola Vasiljevic, que asistirán a Berklee, y la saxofonista tenor mexicana Carolina Mercado, que estudiará en la escuela de jazz de The New School en Nueva York.



Los demás 40 estudiantes recibirán Becas de Asistencia para Matrícula, una dádiva única de hasta 10.000 dólares para su educación musical en la institución de su elección. Las instituciones incluyen, además de Berklee y la escuela de jazz de The New School, la Universidad de Indiana y la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, la Facultad de Música Souza Lima en Brasil, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y la Universidad Alfonso X El Sabio en España, entre otras.



"Gracias a nuestros generosos donantes, artistas participantes y comprometidos socios, continuamos ocupando una posición sólida para brindar apoyo a talentosos estudiantes de música latina con limitaciones financieras, así como las herramientas necesarias para realizar sus sueños y seguir los pasos de sus ídolos de la música latina", expresó Manolo Díaz, vicepresidente sénior de la Fundación Cultural Latin Grammy, en un comunicado.



Desde la creación de este programa en el 2015, la fundación ha otorgado más de 100 becas a músicos que enfrentan dificultades financieras.



Entre los 40 beneficiarios está la pianista dominicana Esmirna Ortiz, quien recibe la beca por tercer año consecutivo y que el año pasado pudo poner en práctica sus estudios de ingeniería en producción musical al colaborar con la logística de producción de la gala de la Persona del Año, celebrada en Las Vegas en la víspera del Latin Grammy.